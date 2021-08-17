ياكوبسن يفوز بالمرحلة الرابعة لسباق فويلتا وتاراماي يحتفظ بصدارة الترتيب العام

فاز الهولندي فابيو ياكوبسن بالمرحلة الرابعة لسباق فويلتا الإسباني للدراجات اليوم الثلاثاء في الوقت الذي احتفظ فيه الاستوني رين تاراماي بصدارة الترتيب العام رغم تعرضه لحادث قبل بضعة كيلومترات من نهاية السباق.

ونجح ياكوبسن الذي تعرض لحادث خطير في بولندا خلال نسخة العام الماضي من السباق ، في تخطي ارناود ديماري قبل بضعة كيلومترات من نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 9ر163 كم.

وتعرض تاراماي لحادث تصادم قبل كيلومترين اثنين من النهاية وبدا أنه تعرض لإصابة في الكتف لكنه تمكن من العودة سريعا للمضمار ليحتفظ بصدارة الترتيب العام متفوقا على كيني اليسوندي.