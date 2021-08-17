مسؤول عسكري أمريكي: مطار كابول آمن وطائرات عسكرية ومدنية تحلق عبره

قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن مطار العاصمة الأفغانية كابول آمن، وإن طيرانا عسكريا وبعض الطائرات المدنية تحلق عبره.



ولفت المسؤول العسكري الأمريكي إلى أنه سيكون هناك أكثر من 4000 جندي في كابول بحلول اليوم، مشيرا إلى أنه لا يوجد تهديد عدائي أو تفاعلات معادية مع حركة طالبان، وفقا لوكالة رويترز.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي قال بوقت سابق اليوم، إن أي هجوم على الأشخاص أو العمليات في مطار كابل سيتم الرد عليه سريعا.



وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية أن هناك ثلاث قواعد في الولايات المتحدة على استعداد لاستيعاب ما يصل إلى 22000 من الحلفاء الأفغان في الأسابيع القادمة.



وتابع كيربي: "تعتقد الولايات المتحدة أن بإمكانها نقل 5000 إلى 9000 شخص يوميا خارج كابول".



ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل الحفاظ على الأمن في مطار كابل حيث يوجد هناك ما يقارب من 3500 جندي.



وقال كيربي: "نحن لا نزال ملتزمين بإكمال هذا الانسحاب بطريقة آمنة ومنظمة، وبذل قصارى جهدنا لإخراج أكبر عدد ممكن من مواطنينا الأمريكيين، بالإضافة إلى العديد من هؤلاء المترجمين الفوريين"، الذين ساعدوا القوات الأمريكية.