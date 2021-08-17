دراسة أمريكية: تناول الكربوهيدرات السريعة لا يزيد الوزن

كشفت دراسة تم نشرها الأسبوع الماضي بمجلة «أدفانسس إن نيوترشن»، قام بإجراؤها فريق بحثي بجامعة أريزونا الأمريكية، بأنه لا يوجد علاقة بين تناول الكربوهيدرات السريعة وزيادة الوزن.



وقد أوضحت الدراسة أن تناول الكربوهيدرات السريعة، مثل التمور، الخبز الأبيض، العسل، الفاصوليا، الأرز، والخضار، ليس له أي تأثير على وزن الإنسان، هذا بحسب ما نشر في موقع الدايلي ميل.



كما ذكرت الدراسة، أن الأنظمة الغذائية منخفضة المؤشر الجلايسيمي لم تكن بشكل عام أفضل من الأنظمة الغذائية ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع لتقليل وزن أو دهون الجسم ومحيط الخصر، بل أن عوامل مثل العمر، الجينات، النشاط البدني، حساسية الأنسولين، ومؤشر كتلة الجسم له تأثير أكبر على وزن الجسم ونسبة الدهون الموجودة به من تناول الكربوهيدرات السريعة.



كما أكدت الدراسة أن تناول ما يسمى بالكربوهيدرات البطيئة، مثل الحبوب الكاملة والخضروات، يعد شيئا مثاليا لإنقاص الوزن، واتباع حمية غذائية صحية.



ووفقًا للدراسة التي أجريت في شهر مايو لعام 2021م، فقد أظهر محرك بحث جوجل أكثر من 47000 نتيجة، تشير معظمها إلى أن تناول الكربوهيدرات السريعة غير صحي ويساعد في زيادة الوزن، وهذا غير صحيح.



وقد راجع الباحثون سلسلة من 35 دراسة قائمة على الملاحظة، تم من خلالهم جمع بيانات ما يقرب من مليوني مشارك، وخلصوا إلى عدم وجود فروق ثابتة في مؤشر كتلة الجسم عند مقارنة الكربوهيدرات السريعة بالكربوهيدرات البطيئة.



ويذكر الباحثون، أن تناول أنواع مختلفة من الكربوهيدرات، بما فيها الخبز الأبيض والكربوهيدرات السريعة والحبوب الكاملة يعتبر مزيجا عقلانيا وجيدا مفيدا للصحة.



ويقول الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، إنه سبق أن كشف الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند محاولتهم التخلص من الوزن الزائد، والتي من بينها، الجهل بقيمة الطاقة الحقيقية للمنتجات التي يتناولها الإنسان، الانتقال السريع إلى نظام غذائي جديد جذريًا، فضلًا عن الرغبة في إنقاص الوزن من خلال النشاط البدني فقط.



وقد خلصت الدراسة في النهاية إلى أن المقولة الشائعة التي تشير إلى أن الكربوهيدرات السريعة تجعل الإنسان يكتسب الوزن الزائد، ما هي إلا محض خرافة.