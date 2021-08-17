مستشار المفتي: فتوى الطلاق ليست فقهًا فقط لكنها واقع وعرف وعادة وحالة

حذّر الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، من خطورة إصدار غير المتخصصين فتاوى في أمور تخص الطلاق، مؤكدًا أن هذه الفتوى لها أبعاد معينة يجب مراعاتها.



وقال خلال برنامجه "حديث الروح" على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، إن المواطن عليه ألا يتوجب أي أحد ويسأله عن حكم وقوع الطلاق لحالته من عدمه، وأوصى أن يكون الأمر مستندًا على عملية مؤسساتية كاملة.



وأضاف أن دار الإفتاء تملك خبرة كاملة في التعامل مع ملف الطلاق سواء من ناحية الفقه أو من خلال الواقع، مشددًا على أن المجتمع يعاني بشدة ممن يفتون في الطلاق بأنه واقع رغم أنه يتبين فيما بعد لدى دار الإفتاء بأنه غير واقع.



وتابع: "هذه مشكلة كبرى، هكذا تُقطع أواصر وصلها الله عز وجل، ولذلك فالفتوى في الطلاق ليست فقهًا فقط لكنها واقع وعرف وعادة وحالة".



وذكّر بأن كل حالة قد تختلف عن الأخرى، وهو ما يجب مراعاته، وتابع: "الطلاق ألفاظ وأيضًا نوايا وقصود".