قال الإعلامي أحمد موسى إن المواطنين في أفغانستان يتمنون أن تفتح لهم أبواب الطائرات الأمريكية، لكن الأولوية عند الأمريكان لمواطنيهم ثم يفكرون بعدها في النازحين، متابعًا: «طالبان استولت على العاصمة كابول في 10 ساعات.. مضربوش رصاصة».

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن بعثة الأزهر المصرية تتواجد الآن في مطار العاصمة الأفغانية كابول، وسيتم إعادتها حينما تستقر الأمور، مشيرًا إلى أن أمريكا تجلي رعاياها من أفغانستان.

وتابع أن الإعلام الأمريكي يشن هجوما حادا على القيادة في أمريكا بسب فشلها في السيطرة على حركة طالبان، كما أن ترامب يطالب بايدن بالاستقالة بسبب طالبان، وهذه أسوأ هزيمة في تاريخ أمريكا، لافتًا إلى أن الحكومة في واشنطن كانت تخطط لتمكين الحركة من الحكم.

وأشار إلى أنه لن يقتنع أحد بتصريحات الأمريكان بأن ما حدث في أفغانستان جاء بسبب فشل القيادة السياسية، معلقًا «محدش يضحك عليك بأي كلام».

وأردف الإعلامي أحمد موسى أن حركة طالبان أصبح لديها تسليح قوي بعد الاستيلاء على أسلحة أمريكية حديثة، قائلًا إن أمريكا خسرت كثيرا ماديا وبشريا في حربها ضد طالبان في أفغانستان.

وتابع أن عودة طالبان لحكم أفغانستان كانت بداية من زيارة زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي، ومن هنا كان التمهيد وإطلاق العنان للحركة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الإرهابيين من كل مناطق العالم إلى كابول.

واستطرد الإعلامي أحمد موسي أن سيطرة طالبان على السلطة سيجعلها مصدر تهديد للصين وطريق التحرير، متابعًا أن جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في أفغانستان، التي عقدت اليوم، لم تأتي بجديد، وخاصة أنها عادة المجلس حيال مختلف القضايا الشائكة.

ورصد الإعلامي أحمد موسى، مشاهد تساقط المواطنين الأفغان من طائرة أمريكية في الجو، مضيفا أن طائرة سلاح الجو الأمريكي أغلقت أبوابها في الهواء على المواطنين البسطاء الذين كانوا يأملون بالفرار من القتل على يد طالبان.