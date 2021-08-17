قال الإعلامي أحمد موسى إن المواطنين في أفغانستان يتمنون أن تفتح لهم أبواب الطائرات الأمريكية، لكن الأولوية عند الأمريكان لمواطنيهم ثم يفكرون بعدها في النازحين، متابعًا: «طالبان استولت على العاصمة كابول في 10 ساعات.. مضربوش رصاصة».
وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن بعثة الأزهر المصرية تتواجد الآن في مطار العاصمة الأفغانية كابول، وسيتم إعادتها حينما تستقر الأمور، مشيرًا إلى أن أمريكا تجلي رعاياها من أفغانستان.
وتابع أن الإعلام الأمريكي يشن هجوما حادا على القيادة في أمريكا بسب فشلها في السيطرة على حركة طالبان، كما أن ترامب يطالب بايدن بالاستقالة بسبب طالبان، وهذه أسوأ هزيمة في تاريخ أمريكا، لافتًا إلى أن الحكومة في واشنطن كانت تخطط لتمكين الحركة من الحكم.
وأشار إلى أنه لن يقتنع أحد بتصريحات الأمريكان بأن ما حدث في أفغانستان جاء بسبب فشل القيادة السياسية، معلقًا «محدش يضحك عليك بأي كلام».
وأردف الإعلامي أحمد موسى أن حركة طالبان أصبح لديها تسليح قوي بعد الاستيلاء على أسلحة أمريكية حديثة، قائلًا إن أمريكا خسرت كثيرا ماديا وبشريا في حربها ضد طالبان في أفغانستان.
وتابع أن عودة طالبان لحكم أفغانستان كانت بداية من زيارة زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي، ومن هنا كان التمهيد وإطلاق العنان للحركة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الإرهابيين من كل مناطق العالم إلى كابول.
واستطرد الإعلامي أحمد موسي أن سيطرة طالبان على السلطة سيجعلها مصدر تهديد للصين وطريق التحرير، متابعًا أن جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في أفغانستان، التي عقدت اليوم، لم تأتي بجديد، وخاصة أنها عادة المجلس حيال مختلف القضايا الشائكة.
ورصد الإعلامي أحمد موسى، مشاهد تساقط المواطنين الأفغان من طائرة أمريكية في الجو، مضيفا أن طائرة سلاح الجو الأمريكي أغلقت أبوابها في الهواء على المواطنين البسطاء الذين كانوا يأملون بالفرار من القتل على يد طالبان.