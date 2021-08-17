الاتحاد الأوروبي يرحب بفوز هاكيندي هيشيليما رئيسا لزامبيا

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بإعلان نتائج لجنة الانتخابات في زامبيا، وهنأ الرئيس المنتخب هاكيندي هيشيليما على فوزه.

وجاء في بيان أصدره الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل مع الرئيس الزامبي الجديد وحكومته، وكذلك مع الأعضاء المنتخبين حديثًا في الجمعية الوطنية، لتعزيز شراكتنا الطويلة والمثمرة مع زامبيا.

وأضاف البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي الخاص بالشئون الخارجية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي، بصفته داعمًا طويلاً للعملية الديمقراطية في زامبيا، يثني على الناخبين الذين أظهروا بوضوح التزامهم بالديمقراطية، والمشاركة بأعداد كبيرة على الرغم من السياق الصعب لوباء كوفيد-19، كما نرحب بشدة بالمثال الذي قدمه المرشحون الذين أدلوا ببيانات تنازل لصالح الرئيس المنتخب في الوقت المناسب، مما كان موضع ترحيب كبير.

وتابع: وجد التقييم الأولي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أنه على الرغم من عدد من أوجه القصور خلال الحملة الانتخابية، كان يوم الانتخابات نفسه هادئًا إلى حد كبير وكانت العملية الانتخابية تدار بشكل جيد من الناحية الفنية، ولا تزال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في زامبيا لاستكمال عملها ووضع اللمسات الأخيرة على التوصيات، التي ترمي إلى تعزيز العمل والتعاون بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الزامبيين، بحسب البيان.