 محافظ الاسكندرية يفتتح معرض دار المعارف «أسرة تقرأ.. أمة تنهض» - بوابة الشروق
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محافظ الاسكندرية يفتتح معرض دار المعارف «أسرة تقرأ.. أمة تنهض»

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 4:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 4:46 ص

أكد محمد الشريف محافظ الاسكندرية، دعم المحافظة الدائم لمعارض الكتب ، لما تقوم به من دور ايجابى فى خدمة المجتمع المصرى من خلال رفع الوعى الثقافى و المعرفى، و نشر شتى مجالات الثقافة و الفنون و توجيه الأجيال الصاعدة إلى الأفكار الايجابية البناءة .
و أضاف " محافظ الاسكندرية "- فى كلمته خلال افتتاح معرض دار المعارف للكتاب بالاسكندرية، مساء اليوم /الاثنين /، بحضور سعيد عبده رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين ، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ،و نخبة من الأدباء و الناشرين و المهتمين بالحركة الثقافية بالاسكندرية -أن دار المعارف تعد اقدم دار نشر عربية ، تلعب دورا كبيرا فى اثراء الثقافة فى مصر ، معربا عن سعادته بلقاء شباب الأدباء بالمعرض و ترحيبه بعمل لقاءات دورية مع الأدباء تبدأ بلقاء ضمن البرنامج الثقافى لمعرض الكتاب .
و من جانبه أكد سعيد عبده ؛رئيس مؤسسة دار المعارف ، أن المؤسسة تحاول من خلال مبادرة "أسرة تقرأ ..أمة تنهض "نشر الثقافة و الوصول بالكتاب لكل فئات المجتمع بشتى ربوع مصر و خاصة الشباب ،و العاملين فى الهيئات والشركات من خلال المعارض التى تقدم لهم الكتب بالتقسيط لمدة عام بدون فوائد مع الاستفادة بنسب الخصم.
و أضاف " عبده" أن المعرض يقام بمشاركة ٥٠ دار نشر مصرية و ١٥ دار نشر عربية ، ويشمل مختلف مجالات المعرفة والثقافة والادب والعلوم الدينية والكتب العلمية وكتب الاطفال ،مشيرا إلى أن المعرض يستمر طوال موسم الأجازة الصيفية ، ويقدم خصومات تتراوح بين 10% و 50% على مختلف المطبوعات ،كما يقام فى اطار المعرض برنامج ثقافى متنوع يضم مجموعة ندوات وورش عمل وحفلات توقيع.


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