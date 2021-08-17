قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التحقيق لا يزال جاريًّا في واقعة تسريب نتيجة الثانوية العامة لطالبين من محافظة الشرقية، تبين أنهما ابنا أحد أعضاء مجلس النواب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "النتيجة ليست سرًا حربيًّا.. عندما نقول النتيجة يوم الثلاثاء، لماذا نتسابق لمعرفتها يوم الاثنين؟".



وأوضح الوزير، أن هناك حالة من التفاخر في التسابق بين المواطنين للحصول على نتيجة الثانوية العامة أسرع من الآخرين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لإعادة نظر المواطنين في سلوكياتهم.



وتابع: "إحنا إدينا ميعاد علشان نحترمه مش علشان نضربه.. اللي عرف النتيجة قبلها بيوم مش هيستفيد حاجة".



وأكد شوقي، ضرورة إيجاد منظومة متكاملة تقوم على التعاون بين المواطنين والحكومة، مشددًا ضرورة التركيز على حجم الإنجاز في نظام امتحانات الثانوية العامة، دون الدخول في مثل هذه الأزمات.



وكانت وزارة التعليم قد قررت أمس الاثنين، حجب نتيجة الطالبين، ابني نائب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، لتسريبهما ولنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إعلان النتيجة رسميًّا.



وأعلنت الوزارة، تحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.