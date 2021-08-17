القوى العاملة: استكمال حوسبة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بـ4 محافظات

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن الوزارة تسعى للنهوض بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث نفذت مشروع حوسبة الأنظمـة التفتيشية، وتم إعداد دراسة لتقييم الجاهزية الإلكترونية للمديريات، وتحديد الاحتياجات الفعلية للأنظمة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتفعيل نظام الرقابة والمتابعة المستمرة، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتوفير المال والجهد والوقت.



وأوضح سعفان، أن الدراسة خلصت إلى ضرورة العمل على تطوير نظام محوسب واستمرار في الخطة التي بدأتها الوزارة منذ عام 2016 حتى الآن بمرحلة تجريبية في 12 مكتبا في 11محافظة.



وشملت الإنجازات محافظات بورسعيد، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية، والتي تم حوسبتها بالكامل بإجمالي 27 مكتباً في 12 محافظة، فضلا عن أنه يتم حاليًا استكمال حوسبة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بمحافظة القليوبية، والجيزة، والإسماعيلية، وبني سويف، وبدء التجهيز والتدريب ليرتفع عدد المحافظات خلال العام الحالي إلى 20 محافظة، وتم تسليم الأجهزة لجميع مفتش السلامة بمحافظات الجيزة، والإسماعيلية، والقليوبية، وبني سويف.



وأشار إلى أنه تم عمل ورشة تدريبية بديوان الوزارة للمفتشين، وحاليا تعقد ورش عمل مصغرة في كل مديرية لرفع كفاءة العمل وتأكيداً على استمراريته بأعلى مستوى من الجودة.



كما تم إعداد دراسة لتجهيز البنية التحتية في المديريات، بحيث تم إعداد دراسة فنية مفصلة تتضمن حصرا لجميع احتياجات البنية التحتية والمواصفات الخاصة بالمعدات والأجهزة، والشبكات الداخلية في المديريات، واستكمال المرحلة الأولى من مشروع الشبكات الـداخلية في 10 مديريات، وتنفيذ مـشـروع دعـم البنية التحتية للبلديات (الأجهزة والطابعات والمـعـدات واللوازم)، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع الشبكات الداخلية، وتم تجهيز المديريات لتكون مستعدة لتفعيل النظام من خلال تنصيب البرامج على الخوادم الرئيسية والأجهزة المرتبطة بالشبكة، فضلا عن تعريف الطابعات، وتحديد المستخدمين واعطائهم الصلاحيات وحسب طبيعة عمل كل منهم.



ولفت إلى أنه تم بناء مركز البيانات الرئيسي في الوزراة، حيث تم تركيب خوادم رئيسية، وزعت على: "خادم خاص بإدارة قواعد البيانات، وخادم خاص بإدارة التطبيق، وخادم خاص بعمليات التطوير والاختبار، وخادم خاص بادرة عملية النسخ الاحتياطي، وكابينة لتركيب الخوادم"، بالإضافة إلى المعدات الخاصة بعملية التخزين.



وفيما يخص الربط بين المديريات ومركز البيانات الرئيسي في الوزارة، تم توفير وتركيب (Router) في المديريات ضمن المرحلة الأولى من عملية ربط المديريات مع الوزارة.



ونوه سعفان، أنه تم حصر جميع الاحتياجات التدريبية لموظفي المديريات، وبناءً على ذلك تم عقد عدد من الدورات التدريبية لموظفي المديريات، واستهدفت عملية التدريب العاملين على تلك الأنظمة بشكل مباشر.