مسؤول أممي: إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح أولوية لمطالب الشعب الليبي

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا أن إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح يجب أن تكون أولوية استجابتا لمطالب 2.8 مليون ليبي مسجلين للتصويت في ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر البعثة مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء.

واستعرض الأعضاء وجهات النظر حول كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات، معربين عن قلهم إزاء الوضع الأمني المتوتر الناجم عن هذا الجمود الذي طال أمده.

ومن جهته، أثني المسؤول الأممي على جهود أعضاء ملتقى الحوار السياسي المستمرة في البحث عن البدائل بحيث تمكن من إيجاد مسار للانتخابات، مؤكدا لهم أن البعثة ستنظر في مقترحاتهم جنبًا إلى جنب مع مقترحات تلقتها من جهات ليبية فاعلة أخرى.