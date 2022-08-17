أمين خطة النواب: 3 سيناريوهات لتعيين محافظ البنك المركزي خلال فترة الإجازة البرلمانية

علق النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، على تقدم طارق عامر محافظ البنك المركزي، باستقالته وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وقال إمام: "بعدما قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتذار الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن الاستمرار فى منصبه، من المقرر أن يعين رئيسا جديدا للبنك، الأمر الذي آثار تساؤلات عن الإجراءات المتبعة فى هذه الحالة، هنا يمكن القول بأنه وفقا للدستور يتم تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب".

واستطرد إمام في بيان رسمي: "نظرا لأن مجلس النواب فى حالة عدم انعقاد حاليًا، فنحن أمام 3 سيناريوهات: الأول: أن تتم الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب؛ لعرض ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ المركزي الجديد لمدة 4 سنوات ميلادية، والثاني: أن يحل أقدم نواب محافظ البنك المركزي السابق محله في ممارسة اختصاصاته، وهو حاليا الأستاذ جمال نجم، وذلك إلى أن يعقد البرلمان جلسته، للموافقة على قرار تعيين المحافظ الجديد بعد ترشيح السيد رئيس الجمهورية".

واختتم باستعراض السيناريو الثالث، وهو أنه وفقا لسوابق ماضية، أن يكلف السيد رئيس الجمهورية أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة مؤقتة، لم تزد عن عام وفقا للسوابق، إلى أن يتم عرض اسم المحافظ الجديد على مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الجديد.