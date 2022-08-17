مرتضى منتقدا جماهير الزمالك: هو حد كان يعرف زيزو

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، على خلفية الانتقادات التي خرجت بعد تسريب عدد من الصفقات التي قامت إدارة النادي بحسمها في الفترة الماضية استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه:" لا أفهم سبب الانتقادات والاعتراضات التي خرجت في الساعات الماضية بعد تسريب الصفقات التي قمنا بحسمها في الفترة الأخيرة، الجماهير عليها أن تحتفل بالبطولات والانتصارات فقط".

وأَضاف:" رسالتي لجماهير الزمالك، تعاقدنا مع عدد من الصفقات، سيتم الإعلان عنها بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري، بعد ذلك هتتأكدوا من خطأكم".

وأكمل:" بفكر جماهير الزمالك هو كان في حد يعرف زيزو؟، واتفقنا مع فيريرا على منحه كافة الحرية في اختيار أسماء الصفقات الجديدة".

وأتم:" أطالب جماهير الزمالك التوقف عن الحديث على الصفقات الجديدة في الوقت الحالي، والتركيز مع الفريق ودفعه لتتويج بلقب الدوري العام".

ويلعب الزمالك يوم الجمعة المقبلة أمام فاركو، على ستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ31 من منافسات بطولة الدوري العام.