مدبولي: أكبر شركات الشحن والحاويات العالمية توقع على حق استغلال وإدارة أرصفة الموانئ المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رصيف 55 ورصيف 62 بميناء الإسكندرية، ينقل المحافظة نقلة نوعية، موضحًا أنها تدار بأحدث ما وصلت إليه الأنظمة الإلكترونية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، على هامش جولته في محافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء، أن المنظومة الإلكترونية الموجودة في الرصيفين ستعمل بالكامل بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يفتتحها بنفسه قبل نهاية العام.

ولفت إلى وجود تطوير كامل للموانئ المصرية، مستشهدًا بتطبيق منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات «ACI»، والتي تتيح الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة في توقيت واحد.

وتابع: «منظومة حديدة نعمل عليها في كل موانئ مصر، بهدف أن تكون مصر مركزًا إقليميًا عالميًا ونستغل موقع مصر المتميز، من خلال منظومة موانئ جديدة تنشأ وتطوير الموانئ القائمة».

وذكر أن أكبر شركات الشحن والحاويات في العالم - رغم التحديات - توقع على حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة تنفذها الدولة المصرية.