إيران تعرب عن انفتاحها على تبادل سجناء مع الولايات المتحدة

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أعربت إيران عن استعدادها لإجراء تبادل سجناء محتمل مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قوله "نحن مستعدون وأعلنا عن ذلك عدة مرات، بصورة مستقلة حتى عن الاتفاق النووي".

ورغم ذلك ذكر أن الولايات المتحدة لم تبذل إلا جهدا قليلا للتعاون في هذه المسألة حتى الآن.

واعتبر المراقبون تصريحه مرتبطا باتفاق محتمل بشأن إحياء اتفاق فيينا لعام 2015 الذي يحظر على إيران صنع أسلحة نووية. وأعقب إبرام الاتفاق الأساسي ورفع العقوبات آنذاك تبادل للسجناء.

ويقبع عدة مواطنين غربيين حاليا في سجون إيران، معظمهم يحمل الجنسية الإيرانية إلى جانب جنسية أخرى، بتهم مثل التجسس أو تعريض الأمن الوطني للخطر.

ومن بين السجناء، مواطنان أمريكيان يحملان الجنسية الإيرانية وتم الزج بهما في سجن إيفين سيئ السمعة لمدة سبع سنوات تقريبا على خلفية التجسس.

ودخل اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي كان يهدف إلى حظر صنع إيران لأسلحة نووية، حيز التنفيذ للمرة الأولى في 2015.

وقررت الولايات المتحدة في 2018، أثناء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق.

وفي إنجاز دبلوماسي، يسعى ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى إلى إحياء الاتفاق منذ شهور.