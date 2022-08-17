رئيس وزراء الصين يتعهد بتحفيز إنتاج وشراء السيارات الكهربائية

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج لشركة "بي واي دي"، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في الصين خلال جولته في مقر الشركة في شينزين اليوم الأربعاء، إن بكين سوف تستمر في تبنى سياسات تهدف لتحفيز إنتاج السيارات الكهربائية وشرائها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشركة قالت في بيان صدر بعد زيارة رئيس الوزراء إن لي كه تشيانج تعهد بالإبقاء على سياسات تفضيلية تهدف لتعزيز المبيعات وتحفيز الطلب على السيارات الكهربائية.

وجاء في البيان أن رئيس الوزراء قال: "سوف نستمر في الإبقاء على السياسات التفضيلية ذات الصلة لتعزيز الزخم للمنتجين والمشغلين".

وتدعم الصين تطوير قطاع السيارات الكهربائية لديها، الذي يعد الأكبر في العالم، بعدة سبل، تشمل تقديم دعم لتشجيع المستهلكين للتحول للسيارات الصديقة للبيئة.