ألمانيا تقلص وارداتها من النفط الخام الروسي في يونيو إلى أدنى مستوى منذ 2019

قلصت ألمانيا من وارداتها من النفط الخام الروسي إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام.

جاء ذلك حسب بيانات فيدرالية جمعتها وكالة أنباء بلومبرج ونشرتها اليوم الأربعاء.

وأفادت هذه البيانات بأن واردات ألمانيا من النفط الخام الروسي وصلت في يونيو الماضي إلى 81ر1 مليون طن وهو أدنى مستوى شهري لها منذ يونيو 2019.

وانخفض إجمالي الواردات من 6ر7 مليون طن في مايو إلى 4ر7 مليون طن في يونيو.وارتفعت الواردات على أساس سنوي بنسبة 17%.

وجاءت الولايات المتحدة كثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى ألمانيا وذلك للشهر الثاني، ففي حين انخفضت توريدات النفط الروسي من 2 مليون طن في مايو إلى 81ر1 مليون طن في يونيوالعام الجاري، ارتفعت توريدات الولايات المتحدة في يونيو إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر بـ08ر1 مليون طن مقارنة بـ03ر1 مليون طن في مايو.