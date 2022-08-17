محافظ الدقهلية: إحالة 108 محاضر للمخابز والمحال للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع؛ لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح مختار أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وقال إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 108 محاضر في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر المحافظ إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.