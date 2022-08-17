أمين عام الناتو يدعو إلى ضبط النفس في الصراع بين صربيا وكوسوفو

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دعا ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الأربعاء، إلى الهدوء بعد لقاء مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش؛ لبحث أسباب التوتر الذي تصاعد مؤخرا مع كوسوفو.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي مشترك مع فوسيتش بمقر الناتو في بروكسل: "إننى أدعو كل الأطراف إلى إبداء ضبط النفس وتجنب العنف".

واستضاف ستولتنبرج الرئيس الصربى لإجراء مباحثات بعد نزاع حول لوحات السيارات، ووثائق الهوية فى أواخر يوليو الماضى التى نجم عنها إقامة المتاريس وإطلاق النار بالقرب من الحدود بين صربيا وكوسوفو.

ولا تعترف صربيا بكوسوفو كدولة مستقلة، وتواصل المطالبة بضمها إلى أراضيها، بينما تعترف معظم دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبى بكوسوفو كدولة منفصلة.