البابا تواضروس: سالتقي أسر المتوفين في حادث كنيسة أبو سيفين خلال أيام

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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، أنه سيلتقي بأهالي من توفوا جراء حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة خلال وقت قريب، وذلك خلال عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء.

وأكد البابا، حسب بيان من المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تضمن نص العظة، أن حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة أظهر معدن المصريين الأصيل.

وذكر: "بنعمة ربنا خلال أيام قليلة أقابل أهالي الذين انتقلوا في حادثة كنيسة أبو سيفين بإمبابة".

وواصل: "نشكر الجميع ونشكر الأحباء، ونصلي أن يعطي الله الجميع السلامة والصحة، ونشكرهم على تعزيتهم ومشاركاتهم ومواساتهم التي قدموها لنا".