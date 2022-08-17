قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزير الدكتور أيمن عاشور، يعلن خلال ساعات قليلة، النتائج بشكل نهائي لمرحلة التنسيق الأولى، موضحًا أن الوزارة انتهت من التحليل الإحصائي لرغبات الطلاب، واحتياجات الكليات المختلفة.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن اليوم يشهد انعقاد اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، من أجل تحديد الحدود الدنيا للتخصصات العلمية المختلفة للجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد وجود تنوع كبير في عدد الكليات المتاحة والتخصصات الجديدة التي يلتحق بها الطلاب، قائلًا إن «ما حققته الدولة وما ضخته من استثمارات ضخمة، أسفر عن بدائل متعددة يستطيع الطلاب الالتحاق بها».

وأشار متحدث التعليم العالي، إلى أن الوزارة اقتربت تمامًا من العدد المفترض أن يقدم في المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الأمر تحقق من خلال مد التنسيق ليوم كامل.

وأوضح أن وزير التعليم العالي يحدد الحدود الدنيا لكل الشعب في المرحلة الثانية، وتاريخ بدئها ومدتها الزمنية، ومجموع الدرجات الذي تبدأ منه تلك المرحلة، متوجهًا برسالة للطلاب: «التنسيق منافسة بين الطلاب وفقًا للدرجات وعدد المقاعد المتاحة، واليوم كل الطلاب سيطمئنون على نتائج تنسيقهم».

وناشد الطلاب الذين يتم تنسيقهم في كليات بعيدة عن النطاق الجغرافي الذي يعيشون فيه، الانتظار حتى انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق، متابعًا أن مرحلة تقليل الاغتراب تفتح بشكل إلكتروني بعدها، ويتم توفيق أوضاع الطلاب بنسبة 10%، دون تدخل بشري.

ويعقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، في الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، يتم خلاله إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق.