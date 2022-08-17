محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال ازدواج مسار النقب الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاربعاء، سير العمل لازدواج الطريق بمسار النقب الجديد بطريق الخارجة - أسيوط، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق من الكيلو ٦٠ وحتى الكيلو ٦٦.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق حفاظًا على سلامة مستخدميها.

جاء ذلك بحضور المهندس علاء عبد العال رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق بالمحافظة.

واطلع المحافظ، على البرنامج الزمني لتنفيذ ازدواج الطريق وخطة سير الأعمال مُشيدًا بما تم إنجازه ومُوجهًا بدفع معدلات التنفيذ والآداء؛ للانتهاء من ازدواج المسار الجديد الذي تم تعديله للحد من المنحنيات الخطرة والحوادث.