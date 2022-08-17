 مسؤول بارز في هونج كونج: سنخفف المزيد من قيود السفر عندما تسنح الظروف - بوابة الشروق
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مسؤول بارز في هونج كونج: سنخفف المزيد من قيود السفر عندما تسنح الظروف

هونج كونج - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 9:33 ص
ذكر أمين عام الشؤون الإدارية لهونج كونج إريك تشان، في بيان موجز، عندما وجه إليه سؤال عن قيود السفر الدولية "سنواصل بالتأكيد تخفيف القيود، عندما تسنح الظروف، لأن ذلك مفيد للاقتصاد ولمختلف الصناعات".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن المدينة تجري مناقشات مع الصين لإعادة فتح الحدود.

ولم يكشف تشان المزيد من التفاصيل عن طبيعة الظروف.

وذكر تقرير أن هونج كونج تدرس إخضاع الزائرين للصين للحجر الصحي.

وكانت هونج كونج قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم خفض فترة الحجر الصحي في الفنادق للمسافرين القادمين للمدينة.

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