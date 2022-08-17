تلقي محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ذكر فيه أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أفرجت عن مشمول 7294 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار» جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية.



وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 333 مليونًا و54 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و795 مليونًا و290 ألف جنيه.



أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 2416 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر»؛ بقيمة إجمالية 4 مليارات و373 مليونًا و34 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين و314 ألف جنيه.



أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال يوليو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و128 مليونًا و344 ألف جنيه.