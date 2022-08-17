الهند تسجل أكثر من 9 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم /الأربعاء/ 9 آلاف و62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليونا و286 ألفا و256 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و134 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 105 آلاف و58 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و654 ألفا و64 شخصا، وذلك بعدما تعافى 15 ألفا و220 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.