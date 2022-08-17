جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 592 مليون حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ارتفعت إلى 592 مليونا و388 ألفا و651 إصابة.

وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و441 ألفا و591 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة، سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر مليون و37 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ681 ألفا و763 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و134 حالة وفاة.