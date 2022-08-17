الأمن التايلاندي: حريق متعمد وهجمات بالقنابل تجتاح 17 منطقة جنوبي البلاد

أعلنت قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندي، أن المتمردين شنوا هجمات منسقة بالقنابل وحرائق متعمدة على المتاجر ومحطات الوقود في 17 مكانًا في 3 مقاطعات حدودية جنوبية، ما تسبب في أضرار جسيمة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية على موقعها الإلكتروني عن بيان قيادة عمليات الأمن الداخلي في المنطقة الرابعة، أن "الهجمات بدأت في مقاطعات يالا وناراثيوات وفطاني في وقت متأخر من الليلة الماضية واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فيما وردت أنباء عن إصابة ثلاثة أشخاص"، مشيرا إلى أن الهجمات تهدف إلى تعطيل اقتصاد المنطقة بأكملها.

من جانبه، قال الميجور جنرال براموت بروم، إن نائب مدير المنطقة إن 17 موقعًا تعرض للهجوم في نفس الوقت تقريبًا، لافتا إلى أن هجومين وقعا في فطاني وستة في يالا وتسعة في ناراثيوات، وقد ألحق ضررا سيئا بمحطة بنزين بانج تشاك في منطقة نونج تشيك في فطاني حيث احترقت تماما.

بدوره، قال قائد الجيش الرابع الليفتنانت جنرال كريانجكراي سريراك، إنه أمر القوات بتوفير الأمن لفرق التخلص من الذخائر المتفجرة المزروعة في المواقع.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات بدأت في ولاية يالا، عندما انفجرت قنبلة داخل متجر في محطة بنزين في منطقة ياحا حيث قال سارايوت كوتشونج، المحقق في مركز شرطة يالا، إنه في حوالي الساعة 11 مساء، دخل إلى المتجر رجل يرتدي قناعًا للوجه ووضع كيسًا أسود على المنضدة وأخبر الموظفين والعملاء بالخروج من المتجر حتى لا يموتوا، وبالفعل فروا جميعا من المتجر، وبعد حوالي 10 دقائق انفجرت قنبلة كانت داخل الحقيبة ولم يسفر عن اصابات.

وفي مقاطعة ناراثيوات المجاورة، اندلع حريق في متجر في محطة بنزين في تامبون باتشو حيث تعرض المتجر لأضرار بالغة، وأصيب عامل توصيل من ميانمار في المتجر وتم نقله إلى مستشفى باتشو.

وفي منطقة سي ساخون، تسبب حريق في أضرار جسيمة في متجر في محطة بنزين في بلدية سي ساخون حيث أصيب صبي بحروق في ساقيه، وأصيبت امرأة في الصدر.

وفي مقاطعة فطاني، انفجرت قنبلة تلاها حريق في محطة بنزين بانج تشاك في قرية مو 8 في تامبون بو ثونج في منطقة نونج تشيك، مما تسبب في أضرار جسيمة.

وأشارت الصحيفة إلى إرسال ثلاث سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق في غضون ساعتين، وتحقق الشرطة في الهجمات التي قالت إنها منسقة بشكل واضح.