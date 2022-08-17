رئيس أوزبكستان يصل إلى جدة اليوم لبحث المستجدات الدولية

يصل اليوم الأربعاء إلى جدة الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، في زيارة للسعودية تدوم يومين، تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح بيان أصدرته السفارة الأوزبكستانية في العاصمة السعودية الرياض أنه "سيتم خلال الزيارة إجراء محادثات رفيعة المستوى ومناقشة تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين البلدين مع التركيز على قضايا الاقتصاد الأخضر ومجال التقنيات العالية والرقمنة والابتكارات والأعمال التجارية الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين الجانبين خلال الزيارة".

وقال دبلوماسي أوزبكستاني في سفارة بلاده في الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من المقرر أن يجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ميرضيائيف في حضور كبار المسؤولين من الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، ومن بينها توسيع دائرة الاستثمار والتجارة وتطوير التعاون الاقتصادي إلى جانب بحث المستجدات على الساحة الدولية وفي مقدمها تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومفاوضات الملف النووي ومجمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط والوضع في أفغانستان.

ويدعو الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف إلى فتح حوار مع السلطات الجديدة في كابول بقيادة حركة طالبان يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، ويؤكد أنه "إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة منسقة يمكن أن تبقى أفغانستان مصدرا لتحديات وتهديدات جديدة للأمن الإقليمي لفترة طويلة مقبلة".

وأضاف المصدر أن الرئيس الأوزبكستاني سيعقد أيضا اجتماعات مع عدد من قيادات الشركات السعودية وقيادات منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.

ولم يستبعد المصدر أن تشمل المباحثات "إمكانية حصول طشقند على قرض سعودي لتمويل بعض المشاريع الإنمائية في أوزبكستان"، إلا أنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل .

وينتظر أن تعقد اللجنة السعودية الأوزبكية الحكومية المشتركة اجتماعا على هامش الزيارة لبحث تنمية وتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والتقني والاجتماعي بين البلدين.

ويسعى البلدان إلى تعزيز التبادل التجاري بينهما، حيث بلغت مؤشرات التجارة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2022 أكثر من 95 مليون دولار أمريكي.

كما سعى البلدان إلى تعزيز الأنشطة الاستثمارية في مجال الطاقة حيث تم في هذا الصدد إقامة تعاون وثيق بين وزارة الطاقة الأوزبكستانية وشركة "أكوا باور" السعودية مع توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية تبلغ قيمتها الإجمالي حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وفوض مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة بعد ظهر أمس الأول الاثنين برئاسة الملك سلمان "وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في أوزبكستان والتوقيع عليه".

وتتبع أوزبكستان والسعودية النهج نفسه إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب المواقف الخاصة بالأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات والتحديات الحديثة.