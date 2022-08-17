رئيس الوزراء: نتجه لميكنة كل أعمال وخدمات النيابة العامة بالكامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان يتألم عند رؤيته لمبنى محكمة الإسكندرية المحترق، في آخر 10 سنوات، منوهًا إلى أن المبنى التاريخي عانى من الإهمال واحترق خلال أحداث ثورة 2011.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، على هامش جولته في محافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات للمستشار عمر مروان، وزير العدل، بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية.

وذكر أن مبنى محكمة الإسكندرية، تم ترميمه على أعلى مستوى، وعاد كما كان في القرن الـ19، مشيدًا بالجهد الذي تقوم به النيابة العامة، بالنسبة للميكنة الكاملة لكل خدماتها.

وتابع: «تفقدنا مجمع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين، ونتجه أن تكون كل أعمال وخدمات النيابة العامة مميكنة بالكامل.. حركة تطوير تحدث ونتفقد مع الوزراء تلك الأعمال، والمهم المتابعة بعد الافتتاح».