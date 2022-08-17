سؤال برلماني إلى الحكومة بشأن خطتها لتفعيل كود مكافحة الحرائق بدور العبادة

تقدمت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، بشأن خطة الحكومة لتنفيذ وتفعيل كود مكافحة الحرائق والسلامة والصحة المهنية بكل دور العبادة (المساجد والكنائس) وأماكن التجمعات مثل دور السينما والمولات التجارية.

وقالت النائبة في سؤالها: "تابعنا على مدار الأيام الماضية حدوث أكثر من حريق في بعض الكنائس ودور العبادة، والتي من بينها حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة وحريق بكنيسة الأنبا بشوي بالمنيا، لعل ذلك بمثابة دق ناقوس الخطر وتنبيه إلى الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن تطبيق كود مكافحة الحرائق".

وأكدت أنه ليس علينا الانتظار كي تزداد الحرائق وتزداد الخسائر، لننتبه إلى التقصير بشأن تفعيل كود مكافحة الحرائق والسلامة والصحة المهنية، فعلينا وسريعا الإعلان عن خطة وإستراتيجية واضحة التنفيذ بمواعيد معلومة ومحددة سلفا بشأن تنفيذ كود مصري لمكافحة الحرائق وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كل دور العبادة والمدارس والأماكن التي يتوافد عليها أعداد كبيرة، وإلزام المصانع والشركات وغيرهم لنضمن وجود وسائل إنذار مبكر للحريق، ونظام تلقائي للقضاء على الحريق، بالإضافة إلى منافذ الهروب والممرات الآمنة في حالة حدوث حريق.