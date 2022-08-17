الرئيس الكوري الجنوبي: لا نريد إحداث تغيير باستخدام القوة في كوريا الشمالية

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول في تصريحات حول ضمان أمن نظام الحكم في كوريا الشمالية: "لا يمكن لحكومة جمهورية كوريا (الجنوبية) ضمان أمن النظام (في كوريا الشمالية)، لكن يمكنني القول بأنني شخصيا وحكومتنا لا نرغب في إحداث تغيير في النظام في الشمال بصورة مفرطة أو باستخدام القوة".

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، جاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في المكتب الرئاسي في يونجسان بمناسبة مرور 100 يوم على تولي الرئيس منصبه، ردا على سؤال حول استعداد حكومته لتوفير تدابير لكوريا الشمالية في حال طلبت ضمان بقاء نظامها للحكم بالإشارة إلى طرح الرئيس يون "خطة جريئة " لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية عبر خطابه االذي أدلى به في يوم استقلال كوريا الاثنين الماضي.

وقال يون: " الأهم هو استقرار السلام المستدام، ونرحب بتغييرات في كوريا الشمالية بصورة طبيعية نتيجة لتقديم دعمنا اقتصاديا ودبلوماسيا ".

وحول إمكانية إجراء المحادثات مع الجانب الشمالي، قال: "منذ مرحلة الحملة الانتخابية، ذكرت الحاجة إلى إجراء الحوار مع كوريا الشمالية، لقد ذكرت أن لقاء القمة بين الكوريتين أو اجراء الحوار بين المسئولين الرئيسين لابد ألا يكون مجرد استعراض شكلي بل أنه لابد أن يكون مفيدا في الواقع لاستقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا أيضا.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أن الخطة الجريئة مقابل النزع النووي في الشمال والتي اقترحها في يوم الاستقلال لا تعني المطالبة بالنزع النووي بالكامل، وقال: "بل إننا مستعدون لتقديم الدعم للشمال اذا أبدت بيونج يانج إرادتها الثابتة في تحقيق النزع النووي"، وهو ما يختلف عن مقترحات الحكومات السابقة.