لأوقاف تعلن شروط التقدم للعمل بالإدارة العامة للشؤون الإدارية بالديوان العام

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للعمل بالإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام الوزارة من المعينين على درجة مالية بالوزارة.

وأضافت الوزارة، أنه مطلوب في قسم المحفوظات، ندب 10 موظفين للعمل بالقسم بشروط هى: أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وفي قسم المخازن والمشتريات مطلوب، ندب 5 مفتشين مخازن بالشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالي، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي، ومهارة التعامل مع الجهات الخارجية، وأن يكون له خبرة بأحكام لائحة المخازن ويجتاز المقابلة الشخصية.

وندب 5 كتاب شطب المخازن بالشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي وأن يمتاز بحسن الخط، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وندب 5 أمناء مخازن للعمل بالديوان العام بالشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي، والقدرة على تحمل المسؤولية، وأن يمتاز بالأمانة والنزاهة، ويجتاز المقابلة الشخصية.

وندب 2 أمين مخزن للعمل بمخازن مصانع سجاد دمنهور بالشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي، والقدرة على تحمل المسؤولية، وأن يمتاز بالأمانة والنزاهة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون من قاطني محافظتي البحيرة أو الإسكندرية.

وندب 5 أخصائيين مشتريات بالشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي، ويجتاز المقابلة الشخصية، ويكون له خبرة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وندب 3 موظفين مخزون سلعي بالشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي، ويجتاز المقابلة الشخصية، ويكون له خبرة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ولائحة المخازن.

وندب 3 أشخاص بقسم السكرتارية الخاصة بالإدارة العامة بالشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي، ويجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون له خبرة في العمل بالسكرتارية.

وفي قسم شئون المقر، ندب 2 فني سباكة و2 فني سويتش و2 فني نجارة و2 فني كهرباء و2 فني حدادة و2 فني تكيفات، بالشروط التالية: أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط مناسب، ويجتاز المقابلة الشخصية والاختبار العملي.

وفي قسم السكرتارية العامة، ندب 4 موظفين للعمل بقسم السكرتارية العامة بالشروط التالية، أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل مناسب، ويجتاز المقابلة الشخصية، ويمتاز بالأمانة وتحمل المسئولية.

وندب مسؤول شئون المقر بالشروط التالية، أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي، ويمتاز بتحمل المسئولية والعمل تحت ضغط، ويمتاز بالقدرة على قيادة فريق العمل الخاص بشئون المقر، ويجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون قد حصل على درجة (ممتاز) في آخر تقرير كفاية بالعامين السابقين.

وأوضحت الوزارة أن يقوم المتقدم للعمل بأي وظيفة من الوظائف السابقة بأحد الأقسام المختلفة التابعة للإدارة العامة للشئون الإدارية بتقديم بيان حالة حديث من الجهة التي يعمل بها، وأن يكون بيان الحالة معتمدًا ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية.

وأشارت إلى من يرغب في التقدم ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس 25 / 8 / 2022م على الرابط التالي: https://forms.gle/ezGx3TFWY96rhwM77