موسكو: العقوبات الغربية لم تخنق الاقتصاد الروسي

قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، إن «العقوبات الغربية لم تتمكن من خنق الاقتصاد الروسي».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الأربعاء، أشار بيريشيفسكي إلى أن ممثلي البزنس الروسي، يعثرون على مخرج من الوضع الذي نجم عن العقوبات الغربية ضد روسيا، ويعثرون على طرق تسمح لهم بالتجارة مع الشركاء الأجانب.

وأضاف: «في ظروف مثل هذه المواجهة الجدية مع الغرب، تتغير أشكال تعاوننا مع دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل طبيعي من أجل التكيف بشكل فعال مع هذه القيود. دائما توجد طريقة للخروج من الموقف، بغض النظر عن الطريقة التي يعتقد الزملاء والشركاء في الغرب أنها تسمح لهم بخنق الاقتصاد الروسي أو الحد من علاقاتنا مع أولئك الذين يريدون التعاون معنا».

وذكر الدبلوماسي، أن «ممثلي البزنس الروسي يعملون بشكل مستقل، ويعثرون بوسائلهم الخاصة على طرق لنقل البضائع إلى الجهات المطلوبة».