الانتقادات تطول كلوب بعد الأداء الهزيل لدفاع ليفربول في المباريات الأخيرة

تعادل نادي ليفربول في أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كلًا من فولهام وكريستال بالاس على الترتيب.

وشهدت تلك المواجهتين ضعف واضح بالنسبة لليفربول على المستوى الدفاعي في أمر سيئ للغاية.

ويعتقد فرانك ماكافيني، مهاجم نادي وست هام يونايتد السابق، أن مدرب نادي ليفربول، يورجن كلوب، لا يستطيع حتى هذه اللحظة تحديد أفضل قلبي دفاع بالنسبة له في الريدز.

وقال ماكافيني لموقع فوتبول إنسايدر: "لا أتذكر أبدًا أن أحدًا في دفاع ليفربول يمكن أن يوقف عميلة استقبال الأهداف".

وأضاف: "إنه لأمر جيد أن تعود في المباراة بعد أن يتم تسجيل هدف ف مرماك ولكن إذا كنت تفعل ذلك ضد أندية كبرى مثل مان سيتي، فقد لا تستطيع العودة في المباراة مرة أخرى".

وأوضح ماكافيني في حديثه:"في جميع الأحيان يكون فان ديك وشخص آخر. وأعتقد أن فان دايك يحب اللعب مع جوميز لكني أعتقد أن ماتيب أفضل".