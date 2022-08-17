جابان تايمز: مناورات باسيفيك دراجون إشارة على تحسن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية

رأت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن مشاركة القوات البحرية لليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مناورات "باسيفيك دراجون"، الأولى من نوعها منذ عام 2017، تعد إشارة قوية على تحسن العلاقات بين السلطات الدفاعية لطوكيو وسول.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية - في بيان نقلته صحيفة "جابان تايمز في سياق تقرير اليوم الثلاثاء- اختتام المناورات العسكرية المشتركة التي شاركت فيها القوات البحرية اليابانية والأمريكية والكورية الجنوبية في المحيط الهادئ قبالة هاواي، التي استغرقت سبعة أيام.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن القوات البحرية التابعة للدول الثلاث أجرت تدريبات على البحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها والتحذير منها، في الفترة من 8 أغسطس إلى أول أمس الأحد خلال مناورة "باسيفيك دراجون" متعددة الجنسيات قبالة سواحل هاواي في المحيط الهادئ، كما شاركت القوات البحرية للدول الثلاث معلومات ارتباط البيانات التكتيكي وفقًا لإجراءات اتفاقية تبادل المعلومات الثلاثية طوكيو وواشنطن وسول.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناورات تشير إلى تحسن ملحوظ في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية حتى وإن كانت بشكل تدريجي، وخاصة بعد تدهورها إثر حادثة وقعت في ديسمبر 2018 حين وجهت سفينة حربية كورية جنوبية رادارها إلى طائرة دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي الياباني الجوية.

