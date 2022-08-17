السودان: دقلو يتفقد أحوال المتضررين من السيول بولاية نهر النيل

تفقد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم /الثلاثاء/، المتأثرين من السيول والأمطار بمحلية بربر بولاية نهر النيل.

وشدد دقلو، وفقا لبيان مجلس السيادة السوداني اليوم، على ضرورة تشكيل لجان مجتمعية لمتابعة أموال المسؤولية المجتمعية للشركات والمصانع بالولاية، موضحا أن تلك الأموال كفيلة بإعادة تأهيل المنطقة، ودعا إلى ضرورة العمل بشفافية ومسؤولية كاملة.

ونوه إلى وصول قافلة كبيرة تحمل مؤناَ غذائية وخياماَ ومشمعات، إضافة إلى قافلة طبية وتوفير تانكر لتوفير مياه الشرب للمتضررين، داعياَ إلى محاربة ظاهرة ممارسة النشاط التعديني داخل المنازل، من خلال جلب أكوام (الكرتة)، منوهاَ إلى المخاطر البيئية والصحية لهذا النشاط.

ورافق نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم محمد، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، ووزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم عوض الله، ومفوض العون الإنساني نجم الدين موسى عبد الكريم ، والأمين العام لمجلس الدفاع المدني، وممثل وزير الداخلية فريق شرطة عثمان عطا مصطفى، ونائب الأمين العام لديوان الزكاة خالد عثمان داؤود، ونائب رئيس الغرفة التجارية أيمن محمد الشيخ جميل.