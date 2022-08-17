 مقتل 20 وإصابة 40 في انفجار استهدف مسجدا في كابل - بوابة الشروق
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مقتل 20 وإصابة 40 في انفجار استهدف مسجدا في كابل

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 8:48 م

أفاد التلفزيون الأفغاني بمقتل 20 شخصاً على الأقل وجرح 40 آخرين في انفجار استهدف مسجدا في العاصمة كابول.

وذكرت قناة "TOLOnews" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء، نقلاً عن سكان محليين، أن انفجارا وقع في منطقة خير خانه الواقعة شمال شرق كابول.

وقالت وكالة "آج" للأنباء، إن الانفجار وقع في مسجد الصادقية. وأفاد السكان المحليون أن أصوات أعيرة نارية سُمعت في المكان.

ولم يعلق ممثلو حركة طالبان حتى الآن على الحادث.

وهذا هو التفجير الثاني الذي يستهدف مسجدا في أفغانستان خلا شهر ونصف، إذ شهدت العاصمة كابل هجوما مماثلا منتصف شهر يونيو، أدى مقتل شخص قتل شخص وجرح 7 جراء انفجار داخل مسجد في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.

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