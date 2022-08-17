تيك توك يحظر فيديوهات شخصيات مؤثرة سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

قررت إدارة موقع تيك توك لمقاطع الفيديو حظر الشخصيات المؤثرة من نشر محتوى سياسي مدفوع الأجر، ضمن الخطوات التي يتخذها الموقع لحمايته من المعلومات المضللة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية 2022.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إريك هان، مدير قسم السلامة بموقع تيك توك، القول اليوم الأربعاء إنه على الرغم من أن الموقع لا يسمح بأي إعلانات سياسية، فإن انتخابات 2020 أظهرت تحديا بشأن تعريف الشخصيات المؤثرة خاصة بشأن القواعد المتعلقة بالمحتوى المدفوع الأجر.

وأضاف أن أي محتوى سياسي يتم نشره بمقابل مادي، وترصده الشركة سوف يتم محوه.

وأشار إلى أنه بالنسبة لجميع المستخدمين، فإن منشورات الفيديو التي تتعلق بالسياسة أو الانتخابات سوف تبقى على التطبيق، طالما أنها تتبع قواعد المنصة، ولا تتعلق بأعمال مثل نشر المعلومات المغلوطة بشأن التصويت، وتدعو للإساءة للمشاركين في تنظيم الانتخابات.

وأوضح أن مقاطع الفيديو التي تنتهك القواعد سوف يتم حظرها من النشر على نطاق واسع لحين الانتهاء من تقييمها.