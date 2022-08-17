الرئيس الألماني يبعث بخطاب إلى سلمان رشدي يشيد فيه بشجاعته

بعث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بخطاب إلى الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي أشاد فيه بشجاعة الكاتب الذي تعرض لمحاولة اغتيال في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وقال شتاينماير في الخطاب الذي تم نشره اليوم الأربعاء إن الكاتب قرر عن وعي " ألا يدع اليد العليا لدعوة القتل غير الإنسانية التي أطلقها (المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الراحل )آية الله الخوميني وأن يواجه الحكم الاستبدادي بحرية الفرد".

وأضاف شتاينماير في الخطاب الذي تمنى فيه الشفاء لرشدي أن "حقيقة الأدب وحقيقة الحرية ستصبحان دائما أقوى من الكذب والسوط اللذين يحاول المتعصبون الدينيون والأنظمة الاستبدادية السيطرة باستخدامهما".

وأعرب شتاينماير لرشدي في خطابه عن صدمته العميقة حيال الهجوم الذي تعرض له الكاتب وقال: "كان هذا هجوما على حرية الكلمة والمجتمع المشكل على أساس حر".

وكان رشدي تعرض لهجوم نفذه شاب يبلغ من العمر 24 عاما ويدعى هادي مطر على مسرح مفتوح خلال جلسة قراءة في منطقة تشوتاكوا بولاية نيويورك صباح يوم الجمعة الماضي، وأصيب بجروح خطيرة وطعنات في رقبته وبطنه.

ونُقل رشدي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، وفقا لما ذكره مدير أعماله أندرو ويلي.

وكانت فتوى صدرت في إيران قبل أكثر من 30 عاما من آية الله الخميني بإهدار دم سلمان رشدي بسبب كتابه "آيات شيطانية" الذي نُشر في عام 1988 حيث اتهمه الخميني بإهانة الإسلام والنبي محمد والقرآن في هذا الكتاب.