دورة تدريبية بكلية الآثار جامعة القاهرة حول قراءة النصوص المصرية الهيروغليفية

- الخشت: كلية الآثار تطبق أحدث الطرق التدريسية عالميا وتقوم باكتشافات أثرية فى مواقع كثيرة وتستعين بعلماء عالميين في تخصصاتها المختلفة

- أحمد رجب: مركز صيانة الآثار ينظم دورات متميزة لتنمية مهارات الطلاب وإكسابهم خبرات تلبي حاجة سوق العمل

نظم مركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف بجامعة القاهرة، دورة تدريبية لطلاب الآثار بالجامعات المصرية بعنوان "قراءة النصوص المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي"، وذلك على مدار 3 أيام بمقر كلية الآثار.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية هو تعليم الدارسين كيفية قراءة النصوص المكتوبة باللغة الهيروغليفية، وكيفية قراءة أسماء الملوك المدونة داخل المعابد والمقابر المصرية القديمة، وصيغ القرابين، وصيغ الدعاء في النصوص المصرية القديمة، مشيرًا إلى تطبيق كلية الآثار الطرق الحديثة في التدريس والبحث العلمي وتطبق أعلي معايير الجودة في برامجها المعتمدة وتضم علماء عالميين يقومون بالتدريس في البرامج الدراسية ويقومون باكتشافات علمية في عدد من المواقع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.



ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أن دورة "قراءة النصوص المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي" يحاضر بها نخبة متميزة من أساتذة الكلية، ذاكرا أن مركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف ينظم العديد من الدورات المتميزة التي تستقطب الطلاب من مختلف التخصصات للالتحاق بها لتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات التي تلبي احتياجات سوق العمل المختلفة.