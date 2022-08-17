الزراعة تسهل إجراءات سفر الهجن المصري للمشاركة في مهرجان الأمير محمد بن سلمان بالسعودية

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن وزارة الزراعة سهلت سفر الهجن المصري إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مهرجان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسباقات الهجن المزمن انطلاقها يوم 24 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر، بمشاركة دول الخليج العربي والأردن والسودان.



وتشارك مصر بـ30 جملا من أقوى السلالات المصرية تم اختيارها والإشراف على سفرها بواسطة الاتحاد المصرى للهجن.



وأعرب وزير الزراعة، عن تفائله بفوز الهجن المصرية وحصولها على مراكز متقدمة في بطولة ولي العهد بالطائف، لافتا إلى تكريس وزارة الزراعة إمكانياتها في تذليل كل الصعاب أمام البعثة لتسهيل مأموريتها في المعابر ذهابا وعودة، وإجراءات السفر لتوفير سبل الراحه للبعثة.