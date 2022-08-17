تمكنت مباحث مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، من كشف غموض ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن التعدي على طفل وإحداث إصابته، حيث تبين لأجهزة الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 طلاب تعدوا على المجني عليه أثناء اللهو.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة حول ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي على أحد الأطفال وإحداث إصابته بدائرة المركز.

توصلت التحريات، إلى أنه بالفحص والتحري تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة من عامل مقيم بدائرة المركز وبرفقته نجله "طالب" مصابا بجروح متفرقة بتضرره من 3 طلاب مقيمين بذات العنوان لقيامهم بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات بينهم أثناء اللهو بالمنطقة محل سكنهم محدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتكثف الجهود لضبط المتهم الثالث.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.