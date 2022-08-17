واصلت إدارة شرطة مرافق الدقهلية حملاتها المكبرة بمدينة المنصورة، لليوم السادس على التوالي؛ لإزالة التعديات والإشغالات من ميادين وشوارع المحافظة، والحفاظ على المشهد الحضاري.

واستهدفت الحملة شارع الترعة، والجلاء، وبوابة الجلاء، وجيهان، وبورسعيد آداب، والثانوية، وأحمد ماهر، وأسفرت عن تحرير وإزالة عدد من الخيم العشوائية والأكشاك المخالفة، بالإضافة إلى حالات التعدي وإشعال طريق، لمحلات ومقاهي، وإعلانات بدون ترخيص، وباعة متجولين، وتم ضبط ٢٣٥١ مضبوطة متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء مراون حبيب مدير أمن الدقهلية، وبقيادة العقيد مصطفى الهنيدي مدير إدارة شرطة المرافق، والمقدم فاروق حماد، وكيل مرافق الدقهلية، والمقدم محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق.