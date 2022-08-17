 غينيا تعرب عن اهتمامها بتعزيز تعاونها العسكري مع روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غينيا تعرب عن اهتمامها بتعزيز تعاونها العسكري مع روسيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 3:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 3:40 ص

أعرب نائب وزير الدفاع الغيني ديفيد هابا، عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون العسكري مع روسيا.
وقال هابا ـــ في تصريح صحفي على هامش مشاركته في مؤتمر موسكو للأمن الدولي وفقا لما أوردته قناة /روسيا اليوم/ الإخبارية، اليوم/الثلاثاء/ ــ " تربطنا صداقة حقيقية وعلاقات وثيقة .. وأود أن أشكر روسيا على جودة تعاوننا العسكري.. بلدي يريد حقا تعزيز تعاونه مع روسيا".
وأشار إلى أن موضوع الأمن الدولي أصبح الآن في غاية الأهمية، سواء بالنسبة للبلدان النامية أو للاقتصادات المُتقدمة، مشددا على أن هذه المشكلة تحتاج إلى معالجة.

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