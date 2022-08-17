أوغندا تستورد طاقة من كينيا بعد أن ضربت فيضانات محطة توليد طاقة رئيسية بها

ستجري أوغندا عملية شراء طارئة للطاقة من كينيا المجاورة لتحقيق الاستقرار في الإمدادات، بعد أن ضربت فيضانات محطة توليد الطاقة في منشأة "إيسيمبا"، التي تبلغ طاقتها 183 ميجاوات الأسبوع الماضي، مما اضطرها إلى الإغلاق.

وقالت وزيرة الطاقة روث نانكابيروا سينتامو في بيان، إن بلادها ستشتري 60 ميجاوات من كينيا وتعتزم استئناف تشغيل محطة حرارية معطلة بقدرة 50 ميجاوات في العاصمة، كمبالا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وستأتي 20 ميجاوات إضافية من مصنع "كاكيرا" للسكر، الذي ينتج الطاقة من لب قصب السكر.

وأضافت أن الشركة الأوغندية لنقل الكهرباء، تهدف إلى استئناف الإنتاج في محطة "إيسيمبا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في غضون 3 أسابيع، لكن في الوقت نفسه ستنفذ قطع تبادلي للتيار الكهربائي لموازنة العرض والطلب.

وتم بناء المحطة المملوكة للحكومة، التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا شمال شرق كمبالا، على نهر النيل، من قبل شركة "تشاينا إنترناشونال ووتر آند الكتريك كورب" وبدأت توليد الطاقة في أغسطس 2019.