الاستخبارات الألمانية تتوقع زيادة الأنشطة التجسسية والدعائية لروسيا في الشهور المقبلة

أشارت توقعات هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) إلى أن الأنشطة التجسسية والدعائية لروسيا ستتزايد خلال الشهور المقبلة.

وأعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور اليوم الأربعاء أن "روسيا تستخدم بالأخص قضايا الإمداد بالطاقة في أوروبا كرافعة هجينة"، مشيرا إلى أن روسيا ستحاول من خلال النشر المتعمد لمعلومات كاذبة على سبيل المثال عن نقص الغاز وارتفاعات الأسعار، إثارة الخوف في ألمانيا من احتمال حدوث نقص في المواد الغذائية والطاقة يهدد الوجود.

وأضاف المكتب في بيان أن " من المحتمل أن تزداد الدعاية الروسية في التيار المتطرف وتؤجج روايات المؤامرة بهدف دق إسفين في مجتمعنا"، وقال إن من المتوقع أن الدولة الروسية "ستواصل تعزيز وتعديل محاولاتها الاستطلاعية العسكرية والسياسية".

وذكر المكتب أن الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد ووضع الإمدادات في ألمانيا تنذر بشكل مبدئي بوجود احتمال كبير لاستغلال المتطرفين.

ونوه إلى أن أطرافا مختلفة "تركز بشكل متزايد على هذه المجموعة من القضايا" رغبة منها في استغلال هذه القضايا من أجل الحشد.

وقال المكتب في بيانه إنه نظرا لأن هذه الأنشطة تتعلق بمتطرفين يساريين وكذلك متطرفين يمينيين، بالإضافة إلى أعداء للدستور لا يمكن تصنيفهم إلى أي من هاتين الفئتين، فإنه وضعا "تحليلا خاصا" لمراقبة هذه الأنشطة.

وصرح رئيس المكتب توماس هالدنفانج بأن من غير الممكن في الوقت الراهن التنبؤ بشكل جدي بحجم الاحتجاجات المحتمل أن تكون معادية للدولة مستقبلا وقال إن " من واجب هيئة حماية الدستور مراقبة ما إذا كان أعداء الديمقراطية سيخطفون الاحتجاجات المشروعة لصالح أغراضهم الخاصة".

وذكر هالدنفانج أن هيئة حماية الدستور تلاحظ أن أقلية متشددة تستعد لإساءة استغلال الحرب في أوكرانيا والأسعار المرتفعة وجائحة كورونا من أجل الحشد، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "حتى الآن لا توجد مؤشرات على احتجاجات واسعة النطاق معادية للدولة أو حتى أعمال شغب جماعية تتسم بالعنف".