 إلغاء اشتراط حصول السعوديين المسافرين للخارج على تأمين السفر لتغطية مخاطر كورونا - بوابة الشروق
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إلغاء اشتراط حصول السعوديين المسافرين للخارج على تأمين السفر لتغطية مخاطر كورونا

الرياض (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 7:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 7:01 م

أعلن مجلس الضمان الصحي في السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إلغاء اشتراط حصول المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر كورونا لمن هم دون 12 سنة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد-19).

وقال المجلس في رده على سؤال متابع على حسابه بتويتر:"تم إلغاء اشتراط حصول المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس(كوفيد-19)".

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت شروطا حول سفر المواطنين إلى خارج المملكة، والتي توضح صلاحية الجواز، ومدة الإقامة الوطنية.

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