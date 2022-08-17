هل يستغنى سيميوني عن نجمه جواو فيليكس لصالح يونايتد؟

رفض أتلتيكو مدريد الإسباني عرضًا ضخمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب البرتغالي جواو فيليكس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم خط الوسط.

وارتبط الشياطين الحمر بالحصول على خدمات عدد كبير من لاعبي الليجا، فرانكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، كارلوس كاسيميرو لاعب ريال مدريد، وأخيرا جواو فيليكس لاعب الروخيبلانكوس.

نجح نادي مدريد في إزالة هذه الإشاعة عن اللاعب البرتغالي الشاب بقوة لأنهم يدركون أنه حجرا أساسيا في مشروع دييجو سيميوني.

وكان الشياطين الحمر على استعداد لتقديم عرض بقيمة 130 مليون يورو من أجل اللاعب البرتغالي، لكن إدارة أتلتيكو مدريد قد رفضت العرض بشدة.

وكما ارتبط مانشستر يونايتد أيضا بالحصول على خدمات الإسباني ألفارو موراتا، لكن لاعب يوفنتوس الايطالي السابق يريد النجاح في ملعب واندا ميتروبوليتانو من أجل ضمان مكان في تشكيل لاروخا في كأس العالم في قطر.