إيسترن كومباني: سنقاتل أمام الأهلي للبقاء في الدوري

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يأمل الجهاز الفني لفريق إيسترن كومباني، تحقيق نتيجة إيجابية عندما يلاقي الأهلي مساء اليوم الإربعاء.

ويستضيف ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في تمام الساعة التاسعة مساء، مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني، ضمن الأسبوع الـ 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مدير الكرة لفريق إيسترن كومباني، باسم عادل، قال في تصريحات تلفزيونية عن المباراة:" هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق كبير مثل الأهلي.

وأضاف:" خوض الأهلي مبارياته الأخيرة في الدوري باللاعبين الشباب، لا يعني أنها ستكون مواجهة مختلفة، في النهاية لكل مباراة ظروفها الخاصة".

وأكمل:" علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع اللاعبين، لتحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي".

وأتم:" فرصة بقاء إيسترن كومباني في الدوري مازالت كبيرة، علينا القتال أمام الأهلي وفي بقية المباريات القادمة لتحقيق هدفنا".

ويدخل الأهلي مواجهة إيسترن كومباني وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري العام، برصيد 62 نقطة، في المقابل يحتل إيسترن كومباني المركز الخامس عشر، برصيد 28 نقطة.