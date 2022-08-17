منتخب الإسكواش يفوز على كولومبيا ببطولة العالم للناشئين بفرنسا

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نجح منتخب مصر للإسكواش في الفوز على منتخب كولومبيا بنتيجة (3-0)، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة العالم لمنتخبات الناشئين، المقامة بمدنية نانسي الفرنسية في الفترة من 17 حتى 21 أغسطس الجاري.

وبذلك استطاع منتخبنا الوطني التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرا لمجموعته، حيث فاز صباح اليوم على منتخب نيوزيلاندا بثلاثة اشواط نظيفة.

ويمثل المنتخب المصري كل من: كريم التركي ومحمد ناصر وسلمان شريف ومحمد زكريا.

ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع منتخب نيوزيلاندا وكولومبيا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخب كوريا وانجلترا واستراليا والكويت.

وفي المجموعة الثالثة يتنافس كل من باكستان وهولاندا وهونج كونج وغيانا ، بينما تضم المجموعة الرابعة كندا وماليزيا وألمانيا وسويسرا.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب كولومبيا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن مصر هي الفائزة باللقب في أربع بطولات من آخر خمسة نسخ، لذا تشارك في نسخة هذا العام كأفضل المصنفين والمرشحين للاحتفاظ باللقب الذي استعادوه في بطولة العالم التي اقيمت بمدينة تشيناي الهندية عام 2018.