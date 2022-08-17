هونج كونج ترفض تعيين هيئة محلفين في محاكمة ناشطين ديمقراطيين يواجهون السجن مدى الحياة

رفضت هونج كونج تعيين هيئة محلفين في محاكمة لعشرات من دعاة الديمقراطية الذين يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة بموجب قانون الأمن القومي، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هذا أثار مخاوف بشأن سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.



وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست اليوم الأربعاء، بأن وزير العدل في هونج كونج، بول لام، أمر بأن تتولى النظر في قضية الأمن القومي الأكبر في المدينة هيئة من ثلاثة قضاة تم اختيارهم بعناية في وثيقة تحمل تاريخ يوم السبت الماضي.



ويؤيد قرار الوزير خرقا للتقاليد القضائية للقانون العام في هونج كونج في مثل هذه الحالات - وحتى الآن، لم يتم منح أي متهم بموجب قانون الأمن القومي المثول أمام هيئة محلفين.



وكتب لام أن المحاكمة أمام هيئة محلفين تنطوي على "خطر حقيقي يتمثل في إعاقة إدارة العدالة بالشكل المناسب"، وفقا للصحيفة التي اطلعت على الوثيقة.



وعلل الوزير القرار بـ"تدخل عوامل أجنبية" و"السلامة الشخصية للمحلفين"، مشيرا إلى أحكام في القانون تنص على تكليف قاضي بإجراء المحاكمة.



ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى تأجيج القلق المتزايد من أن النظام القانوني في هونج كونج، الذي ظل لعقود من الزمن ركيزة أساسية لوضعها كمركز مالي دولي، صار أكثر تأثرا بالبر الرئيسي حيث يسيطر الحزب الشيوعي على المحاكم.